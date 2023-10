Bundesliga Bochum-Trainer Letsch verärgert über Schiri-Entscheidungen

„Für mich sind das zwei Fehlentscheidungen - ganz klar“, sagte Kapitän Anthony Losilla. „Das Foul ist glatt Rot. Das ist in einem Bereich, der gefährlich ist. Beim Handspiel muss man den Schiedsrichter fragen. Ich verstehe nicht, warum sich die Schiedsrichter die Szenen nicht anschauen. Das wird in einer Woche gepfiffen, in der nächsten wieder nicht. Es gibt einfach keine Konstanz.“