Bundesliga Bochum-Trainer Letsch: Fußball ist kein Überlebenskampf

„Wenn wir auf die Welt blicken, tue ich mich sehr schwer damit, in diesen Zeiten im Zusammenhang mit Fußball von Überlebenskampf zu sprechen“, sagte der Coach des VfL Bochum dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und ergänzte: „Das, was in Kriegsgebieten passiert, das ist Überlebenskampf. Wir sollten etwas zurückhaltender sein mit diesen Begriffen.“