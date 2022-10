9. Spieltag : Bochum schafft den ersten Saisonsieg: „Siind doch noch da“

Bochum Gekämpft und gewonnen: Bochum holt am neunten Spieltag den ersten Saisonsieg. Der Trainer stellt die Mannschaft richtig um. Nun will der Kapitän feiern. Gegner Frankfurt dagegen ist genervt.

Zuvor hatte der VfL Bochum nicht nur mit 3:0 (0:0) gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt gewonnen, sondern vor allem den ersten Sieg in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga geholt - am 9. Spieltag.

Trotz Sieg weiter Schlusslicht

Bochum bleibt trotzdem Tabellenletzter, aber „das Gefühl endlich gewonnen zu haben, tut unendlich gut“, sagte Bochums Kapitän Anthony Losilla. Dabei überraschte vor 24.850 Zuschauern die Art und Weise, wie Bochum der Sieg gelang: durch Leidenschaft, Kampf und Willen. All das, was die Mannschaft eine Woche zuvor beim Debüt von VfL-Trainer Thomas Letsch beim 0:4 in Leipzig hatte vermissen lassen.