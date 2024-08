Fußball-Bundesliga Bochum hofft nach Pokal-Aus auf Trotzreaktion

Allerdings muss der 62-Jährige wie schon in Regensburg auf die angeschlagenen Profis Bernado, Ivan Ordets, Moritz-Broni Kwarteng, Mohammed Tolba und den gesperrten Dani de Wit verzichten. Nicht zuletzt deshalb wird der erst am Mittwoch von Ajax Amsterdam ausgeliehene Abwehrspieler Jakov Medić laut Zeidler am Samstag zum Kader gehören. Der Coach ließ jedoch offen, ob der Kroate von Beginn an zum Einsatz kommt.