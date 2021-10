Bundesliga : Bochum für Reis kein Favorit - Leitl will ersten Fürth-Sieg

Bochum Im Bundesliga-Kellerduell zwischen Greuther Fürth und VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gibt es für VfL-Coach Thomas Reis keinen klaren Favoriten.

Beide Mannschaften seien nach ihrem Aufstieg in die Bundesliga noch in der „Findungsphase“, sagte Reis. „Wir müssen natürlich schauen, dass man schnell in der Liga lernt. Wir sind weiterhin in einem Entwicklungs- und einem Lernprozess.“ Doch auch bei Fürth laufe noch nicht alles rund. „Und wir müssen schauen, dass wir das im Moment dann für uns ausnutzen, um für uns den nächsten Schritt zu gehen.“

„Die Motivation sollte am Anschlag sein“, sagte Leitl über die Einstellung für diese sehr wichtige Partie. Seine Spieler sollten mit einer „großen Portion Leidenschaft“ ins Spiel gehen. „Ich erwarte ein gutes Spiel, weil die letzten beiden Vergleiche in der zweiten Liga auf einem sehr guten Niveau waren.“

Leitl muss auf Offensivspieler Havard Nielsen (Sprunggelenkverletzung). Verteidiger Maximilian Bauer hat am Dienstag beim 5:1 der deutschen U21 in Ungarn einen Treffer am Kopf abbekommen. Der 21-Jährige, der bislang alle Bundesligaminuten mit den Fürthern absolvierte, wurde am Donnerstag im Training geschont. Sollte er die Abschlusseinheit am Freitag mitmachen können, steht Bauer seinem Trainer zufolge auch im Kader für das Bochum-Spiel.