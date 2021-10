Bundesliga : Bobic zur Trainerfrage bei Hertha: „Totale Unterstützung“

Frankfurt Für Fredi Bobic stellt sich die Trainerfrage bei Hertha BSC trotz der enttäuschenden Ergebnisse noch nicht.

Wenn man wüsste, dass ein anderer Coach mehr aus dem Team rausholen würde, „wäre das alles immer so einfach, deshalb brauchen wir jetzt auch gar nicht auf die Personalie gehen. Wir geben die totale Unterstützung auch unserem Trainerteam, mit Pal Dardai an der Spitze“, sagte der Sport-Geschäftsführer vor dem achten Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt im Sky-Interview. „Wenn man mich kennt, weiß man, dass ich in Ruhe agiere.“