Sportvorstand : Bobic vor dem Absprung bei Eintracht Frankfurt?

Frankfurt/Main Fredi Bobic hat als Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt große Erfolge gefeiert. Nun scheint es, als suche er nach einer neuen Herausforderung. Die Spur führt nach Berlin.

Als Macher und Modernisierer hat sich Bobic in Frankfurt bewiesen. Klassenerhalt, DFB-Pokalsieg 2018, Sturm ins Europa-League-Halbfinale und immer wieder erstaunliche Transfers, die den Frankfurtern Millionen in die Kasse spülten. Kein Wunder, dass dieser Mann Begehrlichkeiten weckt. Aus Berlin, wo der Big-City-Traum nach vielen Rückschlägen und der Beurlaubung von Langzeit-Manager Michael Preetz neu sortiert wird, gibt es keine offiziellen Statements.

Freiwillig wird Frankfurt das Objekt der Begierde nicht ziehen lassen. Ein Sprecher des Clubs verwies am Dienstag nur auf eine Äußerung des Eintracht-Aufsichtsratsvorsitzenden Philip Holzer, der wiederum auf den bis 2023 datierten Vertrag und auf „Gespräche über die zukünftige Ausrichtung der bislang sehr erfolgreichen Zusammenarbeit“.

Der 49 Jahre alte Bobic hat bisher nur ausweichend auf die Spekulationen reagiert. „Was die Zukunft bringt, weiß kein Mensch“, sagte der gebürige Slowene. Trotz des Höhenfluges in der Bundesliga und der Aussicht als aktuell Tabellenvierter in die Königsklasse einzuziehen, dürfte ein Engagement bei dem nur einen Punkt vor einem Abstiegsplatz stehenden Hauptstadtclub für ihn eine lockende Herausforderung sein - mit dem zusätzlichen Reiz wieder mit seiner Frau und den beiden Töchtern in Berlin leben zu können.