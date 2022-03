Bundesliga : Bobic: Verbleibende Hertha-Partien sind „alles Endspiele“

Will mit Hertha den Abstieg verhindern: Fredi Bobic. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Geschäftsführer Fredi Bobic hat Aussagen über seine berufliche Zukunft im Falle des möglichen Abstiegs von Hertha BSC aus der Fußball-Bundesliga vermieden.

Er werde „alles, was in meiner Macht steht, tun, dass Hertha in der Bundesliga bleibt“, sagte Bobic. Alles weitere interessiere ihn „nullkommanull“. Die verbleibenden Partien seien „alles Endspiele“ für den Club.