Bundesliga : Boatengs Hertha-Liebeserklärungen reißen nicht ab

Berlin „Ich habe diese Stadt in meinem Blut“, sagt Kevin-Prince Boateng und macht seiner Heimatstadt Berlin damit eine große Liebeserklärung.

An Berlin als Metropole reiche keine andere Stadt heran, meinte Boateng, der unter anderem in London, Mailand, Barcelona und Istanbul spielte. „Ich habe viele Städte gesehen, aber es ist keine Stadt so multikulti. Es ist keine Stadt, die alles akzeptiert, woher du kommst, was du anziehst, wo du hingehst, an was du denkst, an was du glaubst. Und das ist so besonders in dieser Stadt, und das wird immer so sein.“