Verletzter Union-Torjäger : „Boah, krasse Nacht, Alter“: Kruse mag Clubhouse

Berlin Auf dem Weg zum Comeback für den 1. FC Union Berlin sorgt der seit mehreren Wochen verletzte Max Kruse weiter mit teilweise intimen Plaudereien aus seinem Privatleben für Gesprächsstoff abseits des Fußballs.

„Boah, krasse Nacht, Alter. Glaubst ja nicht, wie man in dem Clubhouse festhängen kann. Ich glaube, wir waren gestern bestimmt acht Stunden oder so in diesem, in einem geilen Chat. Leute es war so lustig, Alter, meine Fresse, das ist nix für schwache Nerven, aber es war geisteskrank geil und man bleibt einfach hängen“, erzählte Kruse in einem Instagram-Video. Medienberichten zufolge soll der Profi in dem Chat von Erfahrungen aus seiner Teenager-Zeit erzählt haben.