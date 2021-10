Bundesliga : Blums stiller Jubel: „Ein Mann, ein Wort“

Bochum Bochums Danny Blum verschärft mit seinem frühen Tor beim 2:0-Sieg seiner Mannschaft die Krise bei seinem Ex-Club Frankfurt. Doch Schadenfreude kommt keine auf: Der 30-Jährige reagiert zurückhaltend.

Keine ausgebreiteten Arme, kein Luftsprung und kein Jubelschrei: Danny Blum genoss sein Tor beim 2:0 (1:0)-Sieg des VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt still. So wie er es angekündigt hatte: „Falls ich treffe, möchte ich das aus Respekt vor der Eintracht nicht groß bejubeln.“

Dabei war das Tor des Bochumer Offensivspielers, der von 2016 bis 2018 für Frankfurt spielte, am Abend in der Abschlusspartie des 9. Spieltags der Fußball-Bundesliga etwas Besonderes.

Blum ebnete mit seinem Treffer in der dritte Minute der Partie den Weg zu Bochums dritten Saisonsieg, dem zweiten nacheinander. Und da spät auch noch Sebastian Polter traf, zog der Aufsteiger in der Tabelle an Europapokal-Teilnehmer Frankfurt auf Platz 14 vorbei. Was auch daran lag, dass bei der Eintracht nichts von der guten Leistung zu sehen war, mit der dieselbe Elf drei Tage vorher noch Olympiakos Piräus (3:1) in der Europa League geschlagen hatte. „Unsere Achterbahnfahrt geht weiter“, kommentierte Eintracht-Trainer Oliver Glasner die Leistung seiner Mannschaft.