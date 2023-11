Bundesliga Bjelica soll Union retten: „Werden selten Alibis hören“

Das große Erbe vom lange so erfolgreichen Fischer, das schwere Programm der nächsten Tage: All das ließ den selbstbewussten Kroaten nicht in Panik verfallen. „Ich habe mich entschieden, morgen einzusteigen. Ich habe damit kein Problem“, sagte er. „Sicherlich ist es keine leichte Herausforderung nach so einem Trainer, der so erfolgreich gearbeitet hat. Das zu wiederholen wird nicht einfach. Ich bin voll überzeugt von meiner Arbeit.“