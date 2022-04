29. Spieltag : Bitterer Sieg gegen VfB: BVB mit neuen Verletzungssorgen

Stuttgart Borussia Dortmund bleibt das Verletzungspech treu. Gleich drei Spieler müssen vorzeitig vom Platz. Trotzdem festigt der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga seine Position.

Brandt mit zwei Toren der Matchwinner

„Die beste Antwort, die die geben kannst, ist gewinnen. Das ist das, was die Fans am ehesten positiv stimmt“, sagte Brandt, der in der 6. Minute für den erneut verletzten Giovanni Reyna in die Partie gekommen war. Der Nationalspieler kann sich mit seinem Tor sogar über einen Eintrag in die Geschichtsbücher freuen: Der Treffer in der 12. Minute war das früheste Tor eines Einwechslers in der Bundesliga-Historie.