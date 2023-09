Bayern München Bitter für Tuchel: Kein Transfervollzug bei Palhinha

Tuchel verabschiedete in der Pressekonferenz zum Gladbach-Spiel schon mal den niederländischen Nationalspieler Ryan Gravenberch. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler stand vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Die „Hauptproblematik“ in München sei für den Spieler gewesen, dass es die offensive Achterposition im Bayern-Spielsystem nicht gebe, sagt Tuchel. „Ryan sieht im 4-3-3 in Liverpool die Möglichkeit, um seinen Platz zu kämpfen.“