Torwart-Frage : „Bild“: Trapp Kandidat beim FC Bayern als Neuer-Ersatz

München Wer ersetzt den verletzten Manuel Neuer im Tor des FC Bayern? Nun wird ein prominenter Name als möglicher Kandidat gehandelt.

„Wir prüfen verschiedene Szenarien“, hatte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Torwartsuche zuletzt der „Sport Bild“ gesagt. Der deutsche Fußball-Rekordmeister muss auf Neuer (36) bis zum Saisonende verzichten, weil sich der Kapitän der Nationalmannschaft im Ski-Urlaub einen Unterschenkelbruch zugezogen hat. In Sven Ulreich (34) haben die Münchner nur noch einen erfahrenen Torwart.

Als Ersatzkandidaten für Neuer genannt wurden in den Medien vor allem Alexander Nübel (26), der vom FC Bayern noch bis zum Sommer an die AS Monaco ausgeliehen ist, und Yann Sommer (34) von Borussia Mönchengladbach, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft.