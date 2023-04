Bundesliga „Bild“: Trainer Labbadia in Stuttgart vor dem Aus

Torhüter Fabian Bredlow nahm Labbadia in Schutz. „Jeder ist jetzt gut beraten, auch heute nach dem Spiel vor der eigenen Haustüre zu kehren und zu schauen, was er besser hätte machen können“, sagte der Keeper. Er sei nicht die Mannschaft, sondern nur ein Spieler und er wolle mit Labbadia weitermachen, betonte Bredlow, „weil am Ende liegt es immer nicht nur am Trainer. Das ist immer leichter gesagt als getan“.