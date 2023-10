Bundesliga „Bild“: Torhüter Kobel verlängert Vertrag beim BVB

Kobel, der 2021 vom VfB Stuttgart zum BVB gewechselt war, ist einer der großen Leistungsträger beim Revierclub. Der Schweizer Nationalspieler ist in Dortmund auch Vizekapitän hinter Emre Can. Angesprochen auf eine mögliche Vertragsverlängerung hatte sich Kobel nach dem 0:0 in der Champions League gegen die AC Mailand am späten Donnerstagabend nicht äußern wollen.