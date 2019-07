Transfermarkt : „Bild“: Schalker Rudy vor Rückkehr nach Hoffenheim

Düsseldorf Nationalspieler Sebastian Rudy vom FC Schalke 04 steht nach Informationen der „Bild“-Zeitung vor einer Rückkehr zu seinem früheren Club 1899 Hoffenheim.

Der 29-Jährige spielte bereits von 2010 bis 2017 in Hoffenheim und kam 2018 nach einem Jahr beim FC Bayern zum Revierclub, wo er 21 Bundesligaspiele absolvierte und die hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte. Für die Kraichgauer stand der Mittelfeldspieler in der Bundesliga in 212 Partien auf dem Feld. Sein Vertrag in Gelsenkirchen läuft noch bis zum 30. Juni 2022.