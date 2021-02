BVB auf Keepersuche? : „Bild“ : RB-Keeper Gulácsi Kandidat bei Borussia Dortmund

Dortmund Borussia Dortmunds Torhüter Roman Bürki fällt mit einer Schulterverletzung rund zwei Wochen aus - nun wird der Schweizer mit der angeblichen Suche seines Vereins nach einem Nachfolger konfrontiert.

Nach Informationen der „Bild“ sucht Dortmund einen neuen Torhüter, weil Bürki in seiner Form zu sehr schwanken würde.

Am Dienstag hatte der BVB mitgeteilt, dass der Schweizer „in den kommenden zehn bis 14 Tagen nicht zur Verfügung stehen“ werde. Dies habe die Auswertung der MRT-Bilder ergeben. Bürki hatte sich nach Vereinsangaben in der vergangenen Woche während einer Trainingseinheit an der Schulter verletzt.