Transfers : „Bild“: Nationalspieler Süle verlässt Bayern am Saisonende

„Bild“: Nationalspieler Süle verlässt Bayern am Saisonende

Will seinen Vertrag in München wohl nicht verlängern: Niklas Süle (r). Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

München Fußball-Nationalspieler Niklas Süle wird seinen Vertrag beim FC Bayern München einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge nicht verlängern und den Verein am Saisonende verlassen.

Trainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt von einem Angebot des Vereins an Süle berichtet, das dieser aber nicht angenommen habe. Zwar hatte Präsident Herbert Hainer am Wochenende bei Sky noch erklärt, dass es an Süle liege, die Club-Offerte zu akzeptieren. Doch die Entscheidung des Nationalspielers, das Angebot mit einem verbesserten Jahresgehalt nicht anzunehmen, ist offenbar schon gefallen.