FC Bayern München : „Bild“: Kein neuer Vertrag für Boateng

München Trotz seines jüngsten Formhochs steht Jérôme Boateng nach Information von „Bild“ und „Sport Bild“ vor einem Abschied vom FC Bayern nach dieser Saison.

Der FC Bayern äußerte sich zunächst nicht zu dem Bericht, und auch vom Management des Weltmeisters von 2014 gab es keine Reaktion. Der heute 32-Jährige galt in München in der jüngeren Vergangenheit schon öfter als Kandidat für einen Weggang. Der ehemalige Präsident Uli Hoeneß etwa nannte ihn im Frühjahr 2019 einen „Fremdkörper“ und legte ihm „als Freund“ einen Wechsel zu einem anderen Verein nahe. Ein Transfer zu ausländischen Teams aber kam nicht zustande.

In den vergangenen Monaten wurde Boateng unter Trainer Hansi Flick dann wieder zum Leistungsträger. Er stand in der Bundesliga-Saison in sieben Saisonspielen sechsmal in der Startelf und leitete mit seinem Tor in der Champions League bei Red Bull Salzburg eine späte Schlussoffensive zum 6:2-Erfolg ein. Danach sagte Coach Flick: „Es ist einfach schön zu sehen. Wir sind alle froh, dass er die letzten Monate an sich gearbeitet hat und richtig viel aufgeholt hat.“