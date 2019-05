Baumann-Ersatz : „Bild“: Hoffenheim verpflichtet Regensburg-Keeper Pentke

Zuzenhausen Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat nach Informationen der „Bild“-Zeitung Philipp Pentke von Jahn Regensburg als neuen Ersatztorwart verpflichtet.

Was mit Gregor Kobel, der in der Rückrunde an den FC Augsburg verliehen wurde, passiert, ist noch offen. Eine Verpflichtung von Pentke könnte darauf hindeuten, dass Kobel nicht nach Hoffenheim zurückkehrt.