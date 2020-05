Dortmund Borussia Dortmund muss nach Informationen der „Bild“-Zeitung im nächsten Spiel der Fußball-Bundesliga auf Torjäger Erling Haaland verzichten.

Der Norweger zog sich am Dienstag beim 0:1 im Top-Duell gegen den FC Bayern München eine Knieverletzung zu. Der 19-Jährige werde daher am Sonntag (18.00 Uhr) in der Partie beim SC Paderborn fehlen, berichtete die „Bild“-Zeitung.