U21-EM-Teilnehmer : „Bild“: Amiri-Wechsel nach Leverkusen nimmt Form an

Berlin TSG 1899 Hoffenheims Mittelfeldspieler Nadiem Amiri soll sich nach Informationen der „Bild“-Zeitung mit Bayer Leverkusen auf einen Fünfjahresvertrag verständigt haben.

Demnach will der Werksclub für den 22-Jährigen angeblich weniger als zehn Millionen Euro zahlen. Amiris Kontrakt bei den Sinsheimern läuft am Ende der kommenden Saison aus, danach wäre er ablösefrei. Hoffenheim will aber wohl 14 Millionen Euro für Amiri haben. „Uns ist ja nicht erst seit gestern bewusst, dass er einen auslaufenden Vertrag hat. Es ist ein offener Ausgang“, sagte TSG-Manager Alexander Rosen der „Bild“. Er will im Trainingslager im österreichischen Windischgarsten mit Amiri sprechen: „Wir setzen uns hin, sprechen darüber und werden eine Entscheidung treffen.“