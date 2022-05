Bundesliga : Bielefeld zum achten Mal abgestiegen

Düsseldorf Arminia Bielefeld hat es schon wieder erwischt. Durch das 1:1 gegen RB Leipzig steigen die Ostwestfalen bereits zum achten Mal aus der Fußball-Bundesliga ab. Nur der 1. FC Nürnberg stieg einmal mehr ab.

Die Bundesliga-Abstiege der Arminia - und was daraus wurde:

1972: Der erste Abstieg ist ein wunder Punkt in der Historie des Clubs. Denn er erfolgte im Zuge des Bundesligaskandals. Der DFB verurteilte den Verein wegen erwiesener Bestechung in fünf Fällen zum Zwangsabstieg in die damals zweitklassige Regionalliga. Nach wechselhaften Jahren folgte 1977 das erste Relegations-Trauma. In den Spielen um den Aufstieg gegen 1860 München gewann die Arminia das erste Spiel mit 4:0, verlor das zweite aber 0:4 - und das Entscheidungsspiel 0:2. Ein Jahr später gelang dann doch die Rückkehr als Meister.