Bundesliga : Bielefeld will im Abstiegskampf vorlegen

Bochum Die Saison geht in die entscheidende Phase. Die schwer abstiegsgefährdete Arminia aus Bielefeld eröffnet beim VfL Bochum den 33. Bundesliga-Spieltag. Ein Leistungsträger könnte ins Team zurückkehren.

Ein Sieg soll her - unbedingt. Arminia Bielefeld will im Abstiegskampf am Freitagabend in Bochum vorlegen und steht mächtig unter Druck.