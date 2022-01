Transfers : Bielefeld verpflichtet Amerikaner Bello: Vertrag bis 2026

Bielefeld Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat Linksverteidiger George Bello verpflichtet.

Bello freut sich auf die neue Herausforderung in Bielefeld und der Bundesliga: „Durch meinen Wechsel zu Arminia geht für mich ein Traum in Erfüllung, denn ich wollte schon immer Fußball in Europa spielen. Ich kann es kaum erwarten loszulegen.“