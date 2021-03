Bundesliga-Abstiegskampf : Bielefeld-Trainer Kramer: „Sehr intensive“ erste Wochen

Will mit Bielefeld den Abstieg verhindern: Arminia-Coach Frank Kramer. Foto: Friso Gentsch/dpa

Düsseldorf Arminia Bielefelds neuer Trainer Frank Kramer könnte sich eine Zusammenarbeit mit Torjäger Fabian Klos auch über die Saison hinaus durchaus vorstellen.

„Fabi ist ein wichtiger Spieler und er ist einer, der auf dem Platz dem einen oder anderen Jungen einen gewissen Halt geben kann und auch geben muss. Das ist seine Aufgabe als Führungsspieler. Das brauchen wir im Moment und das brauchen wir auch in Zukunft“, sagte der 48-Jährige in einem Interview mit dem „Westfalen-Blatt“. Der Vertrag des 33 Jahre alten Klos, der seit zehn Jahren bei dem ostwestfälischen Fußball-Bundesligisten spielt, läuft am Saisonende aus.