Bundesliga : Bielefeld startet in Vorbereitung: Castro und Ince dabei

Bielefeld Arminia Bielefeld ist als dritter Bundesliga-Club in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet und hat dabei zwei Neuzugänge begrüßt.

Die Ostwestfalen schöpfen nach zuletzt zwei Siegen in Serie gegen Bochum (2:0) und in Leipzig (2:0) neue Hoffnung im Abstiegskampf. Zum Rückrundenauftakt tritt das Team von Trainer Frank Kramer am 8. Januar beim Überraschungsdritten SC Freiburg an.