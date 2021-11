Bundesliga : Bielefeld-Coach Kramer: Kritik prallt nicht einfach so ab

Bielefeld-Coach Kramer: Kritik prallt nicht einfach so ab

Steht in Bielefeld unter Zugzwang: Trainer Frank Kramer. Foto: Friso Gentsch/dpa

Bielefeld Die laute Kritik der vergangenen Tage aus Fankreisen ist nicht spurlos an Arminia Bielefelds Trainer Frank Kramer vorbeigegangen.

„Man nimmt es natürlich zur Kenntnis, kein Mensch nimmt es einfach so hin, das prallt an niemandem ab“, sagte der 49-Jährige kurz vor der Partie beim VfB Stuttgart bei Sky. Sein Fokus liege auf der Arbeit mit der Mannschaft. Die Arminia hatte die vorausgegangenen zehn Spiele in der Fußball-Bundesliga nicht gewonnen.