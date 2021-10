Bundesliga : Bielefeld-Coach Kramer erfreut sich an Leverkusens Wirtz

Bielefeld-Coach Kramer erfreut sich an Leverkusens Wirtz

Erfreut sich an Leverkusens Florian Wirtz: Bielefeld-Coach Frank Kramer. Foto: Andreas Gora/dpa

Bielefeld Arminia Bielefelds Trainer Frank Kramer möchte sich mit seiner Mannschaft gegen die offensivstarken Leverkusener nicht verstecken.

„Die haben eine sehr gute Mannschaft, mit einer enormen Qualität in der Offensive, das hat man in Glasgow wieder gesehen. Wir müssen sie richtig bearbeiten, wir müssen denen richtig auf den Keks gehen“, sagte Kramer am Freitag.