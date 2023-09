6. Spieltag Beste-Traumtor sorgt für Heidenheim-Sieg gegen Union

Am Dienstag (18.45 Uhr) in der Königsklasse gegen Sporting Braga sowie am kommenden Samstag (15.30 Uhr) in der Liga bei Borussia Dortmund stehen die Köpenicker vor der Länderspielpause bereits unter erhöhtem Erfolgsdruck. Heidenheim hingegen sicherte sich den zweiten Heimsieg und zog in der Tabelle an Union vorbei. Mit sieben Zählern hat der Aufsteiger nun bereits einige höher gehandelte Teams merklich distanziert.