Bundesliga Besondere Rückkehr nach München: Nübel trifft auf Neuer

Alexander Nübel kann sich in diesem pikanten Bundesliga-Topspiel beweisen. Wenn er mit dem VfB Stuttgart am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) beim FC Bayern München den nächsten Coup erreichen will, trifft der Torhüter auf seinen eigentlichen Arbeitgeber. Er misst sich auch mit Nationaltorhüter Manuel Neuer, in dessen Schatten er in München für sich keine Perspektive sah. Bis zum Sommer 2025 läuft Nübels Vertrag beim FC Bayern, zu dem er 2020 mit der Hoffnung gewechselt war, zur Nummer eins aufsteigen zu können.