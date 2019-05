Ex-Weltmeister : Berthold: VfB-Präsident Dietrich sollte zurücktreten

Stuttgart Der frühere Fußball-Weltmeister Thomas Berthold hat Präsident Wolfgang Dietrich vom VfB Stuttgart unabhängig vom Klassenerhalt zum Rücktritt geraten.

„Selbst bei Klassenerhalt sollte in meinen Augen der arg in die Kritik geratene und polarisierende VfB-Präsident Wolfgang Dietrich den Weg für einen Neubeginn frei machen und zurücktreten“, schrieb der ehemalige VfB-Profi in einer „Kicker“-Kolumne. „Wenn Stuttgart erneut absteigt, ist er für mich eh nicht mehr zu halten.“ Die sportliche Zukunft der Schwaben entscheidet sich am Abend (20.30 Uhr/Eurosport Player) im Relegations-Rückspiel bei Union Berlin.