Bundesliga : Berliner Super-Chaos: Korkut muss gehen, Hertha sucht Retter

Berlin Hertha BSC bleibt das Synonym für größtmögliches Chaos und fortwährende Missgeschicke. Als nächstes muss dies Trainer Korkut erfahren. Der glücklose Coach muss nach dem Absturz auf Platz 17 gehen.

Absturz auf einen Abstiegsplatz

„Über die Nachfolge auf der Position des Cheftrainers werden wir informieren, sobald diese Personalie abschließend geklärt ist“, hieß es in der recht schmalen Pressemitteilung. Spekuliert wird in Berlin schon heftig. Gelingt es Bobic, den Fan-Wunschkandidaten und einst in Frankfurt so erfolgreichen Kompagnon Niko Kovac von einer Rückkehr nach Berlin zu überzeugen? Sind die einst in England erfolgreichen David Wagner oder Daniel Farke eine heiße Spur? Beide wären nach ihrem Job-Aus in der Schweiz und in Russland verfügbar. U23-Trainer Ante Covic war 2019 in der Chefrolle schon gescheitert.