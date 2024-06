Transfermarkt Berichte: VfB Stuttgart an Leihe von Krätzig interessiert

Demnach soll der junge Linksverteidiger (21) per Leihe zu den Schwaben wechseln. Eine Einigung über die Wechseldetails gebe es aber noch nicht, berichten „Bild“, Sky und „Kicker“ am Freitag. Krätzig war im Februar vom deutschen Fußball-Rekordmeister nach Österreich an Austria Wien ausgeliehen worden.