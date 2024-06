Bundesliga Berichte: Pauli-Trainer Hürzeler in Kontakt mit England-Club

Beim FC St. Pauli war Hürzeler im Dezember 2022 als Nachfolger von Fan-Liebling Timo Schultz vom Co- zum Cheftrainer befördert worden. Den damals vom Abstieg bedrohten Club führte er mit zehn Siegen nacheinander wieder nach oben und schloss die Saison noch als Tabellenfünfter ab. In der abgelaufenen Spielzeit schaffte Hürzeler dann den großen Coup und stieg mit den Hamburgern als Zweitligameister in die Bundesliga auf.