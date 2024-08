Fußball-Bundesliga Berichte: Bella-Kotchap vor Wechsel nach Hoffenheim

Bei Bella-Kotchap soll es um einen Vierjahresvertrag gehen, der Abwehrspieler würde vom englischen Premier-League-Aufsteiger FC Southampton kommen. Zuletzt spielte er per Leihe in Eindhoven. Für die DFB-Auswahl hatte Bella-Kotchap 2022 zweimal gespielt. Er wurde zudem in den Kader für die WM 2022 in Katar berufen, kam aber nicht zum Einsatz.