Transferspekulationen Bericht: Simons wechselt nicht zum FC Bayern

Medien zufolge soll auch der FC Bayern Interesse an Simons haben. Doch soll der Niederländer einem Bericht des Bezahlsenders Sky zufolge abgesagt haben. Leipzig und Paris seien dabei, eine neue Leihe zu finalisieren. Eine Quelle nannte der Sender nicht. Simons war in der vergangenen Saison von PSG an die Leipziger ausgeliehen worden.