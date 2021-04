Bundesliga : Bericht: Kiraly bei Hertha für Trainerstab im Gespräch

Könnte zu Hertha BSC in den Trainerstab wechseln: Ex-Torwart Gabor Kiraly. Foto: Robert Ghement/EPA/dpa

Berlin Fußball-Bundesligist Hertha BSC sucht für die verbleibenden sieben Saisonspiele eine Nachfolgelösung für den freigestellten Torwarttrainer Zsolt Petry. Dabei soll einem Medienbericht zufolge auch der langjährige Schlussmann Gabor Kiraly im Gespräch sein.

Der 45-jährige Ungar spielte von 1997 bis 2004 für die Berliner und stand dabei in einem Team mit dem gleichaltrigen aktuellen Hertha-Trainer Pal Dardai sowie Co-Trainer Andreas Neuendorf und zwei Spielzeiten lang auch mit Arne Friedrich. Der stets in einer grauen Jogginghose spielende Kiraly ist mit 107 Einsätzen Ungarns Rekordnationalspieler und betreibt in seiner Heimatstadt Szombathely ein Sportzentrum mit Torwartschule.