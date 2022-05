Bundesliga : Bericht: Favre in Gladbach Kandidat für Hütter-Nachfolge

Bericht: Favre in Gladbach Kandidat für Hütter-Nachfolge

Wird in Gladbach als Trainerkandidat gehandelt: Lucien Favre. Foto: Martin Meissner/AP POOL/dpa

Mönchengladbach Kaum war die Trennung von Trainer Adi Hütter und Borussia Mönchengladbach offiziell, da wurde schon der erste Nachfolgekandidat ins Spiel gebracht.

Demnach könne Favre sich vorstellen, ein zweites Mal als Trainer auf der Borussia-Bank Platz zu nehmen. Bereits von 2011 bis 2015 war der Schweizer in Gladbach tätig - er rettete den Club erst vor dem fast schon sicheren Abstieg in die 2. Liga und führte ihn zwei Jahre später in die Champions League.