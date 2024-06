St. Pauli Bericht: Eichner als Hürzeler-Nachfolger im Gespräch

Der 41 Jahre alte Eichner trainiert den KSC in der 2. Bundesliga bereits seit Februar 2020. Zuvor spielte er für die Karlsruher, für den 1. FC Köln und für 1899 Hoffenheim in der Bundesliga. Bei den Kölner wurde er in den vergangenen Wochen ebenfalls als Trainer-Kandidat gehandelt.