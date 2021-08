Vor Saisonstart : Bericht: DFL wirbt bei Clubs für Vorteile der Corona-Impfung

Berlin Die Deutsche Fußball Liga DFL hat einem „Bild“-Bericht zufolge bei den Clubs der Fußball-Bundesliga für die Vorteile einer Impfung gegen das Coronavirus geworben.

„Es steht jedem frei, sich nicht impfen zu lassen - dann muss damit aber auch die Verpflichtung einhergehen, dafür Sorge zu tragen, dass man sich möglichst nicht mit dem Coronavirus infiziert“, zitierte die „Bild“-Zeitung aus einem Rundschreiben an die Vereine. Die Bundesliga startet am kommenden Freitag mit der Partie von Meister FC Bayern München bei Borussia Mönchengladbach in die neue Saison.