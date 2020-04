Bundesliga : Bericht: DFL rechnet mit 25.000 Corona-Tests

Frankfurt/Main Die Deutsche Fußball Liga rechnet angeblich mit einem Bedarf von 25.000 Coronavirus-Tests, um die derzeit ausgesetzte Saison abschließen zu können.

Dem Bericht zufolge ergeben sich in mindestens neun bis zehn Wochen Spielzeit 21.600 nötige Tests für die Beteiligten in den 36 Clubs. „Nach Reserve-Aufstockung kommt man auf knapp 25.000 Tests für die restliche Spielzeit“, steht laut „Bild“ in der Präsentation der DFL-Kommission „Fußball“. Bei einer Preisspanne zwischen 60 und 150 Euro pro Test - jeder Verein soll ein bestimmtes Labor in Deutschland zugeordnet bekommen - würden sich Gesamtkosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro ergeben.