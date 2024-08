Fußball-Bundesliga Bericht: Angreifer Ducksch bleibt in Bremen

Für Trainer Ole Werner ist Ducksch ein unumstrittener Bestandteil seines Spiels. 2022 steuerte er 20 Treffer zum Aufstieg der Bremer bei, bildete mit Niclas Füllkrug ein äußerst torgefährliches Duo. Danach verpasste er in den folgenden zwei Bundesliga-Spielzeiten nur eine Partie und kam in 67 Spielen zum Einsatz. In beiden Saisons gelangen ihm jeweils zwölf Tore.