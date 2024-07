Fußball-Bundesliga Berater von Moukoko kritisiert den BVB: „Viel versprochen“

Der Berater von Youssoufa Moukoko hat gegenüber dem Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano angedeutet, dass der 19 Jahre alte Stürmer von Borussia Dortmund vielleicht bald für einen anderen Club spielen könnte. „Youssoufa wurde vor seiner Verpflichtung viel versprochen, aber das wurde nicht eingehalten. Er war immer nur daran interessiert, zu spielen und sich weiterzuentwickeln“, wird der Berater in einem Beitrag von Romano auf X zitiert. Es sei kein Geheimnis, dass es genügend Vereine gebe, die an Moukokos Qualitäten glaubten und ihn in ihrer Mannschaft haben wollten, so der Berater weiter.