Fußball-Bundesliga : Neuers Berater schreckt die Bayern auf

München Zum Trainingsauftakt des Meisters sind kritische Worte aus dem Umfeld des Kapitäns zu hören.

Dieses Transfer-Störfeuer von Manuel Neuers Berater hätten die Bosse des FC Bayern München nicht auch noch gebraucht. Zum Trainingsstart an diesem Montag (14 Uhr) wird Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in der Münchner Arena den teuersten Profi der Vereinsgeschichte stolz der Öffentlichkeit präsentieren. Aber mit kritischen Anmerkungen zum Kader lenkt Thomas Kroth den Fokus vom 80 Millionen Euro teuren französischen Weltmeister Lucas Hernández auf die momentan stockenden Transferaktivitäten des Bundesliga-Krösus.

Kroths Botschaft via „Süddeutsche Zeitung“ (Samstag) dürfte kundtun, was sein langjähriger Klient Neuer denkt. Der Kapitän scheint unruhig zu werden. „Manuel ist erfolgsorientiert“, äußerte Kroth über den Nationaltorhüter – und fügte deutlich hinzu: „Mein Eindruck ist, dass der Abstand zu den vier englischen Top-Teams schon gravierend ist und der Münchner Kader aktuell noch nicht entsprechend – also konkurrenzfähig – aufgestellt ist, um die Ziele von Manuel ernsthaft anzugehen.“

Der öffentliche Vorstoß aus Neuers Umfeld wird die Münchner Führungsriege mit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, Aufsichtsratschef Uli Hoeneß und Sportdirektor Hasan Salihamidzic ernsthaft beschäftigen. Älteren Führungskräften wie Neuer (33) oder Torjäger Robert Lewandowski (30) geht es nicht vorrangig um den achten Meistertitel am Stück. Ihre Sehnsucht sind internationale Trophäen. „Er will die EM gewinnen, und er will noch mal die Champions League gewinnen“, sagte Kroth zu den Zielen von Neuer. 2013 triumphierten die Bayern zuletzt in Wembley im Endspiel gegen Borussia Dortmund. Lewandowski trug da noch das BVB-Trikot.