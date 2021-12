Transfermarkt : Berater Raiola macht BVB Hoffnung auf Haaland-Verbleib

Dortmund Spielerberater Mino Raiola hat dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund Hoffnung auf einen Verbleib von Torjäger Erling Haaland über den kommenden Sommer hinaus gemacht.

Etliche Spitzenclubs sollen sich um eine Verpflichtung des 21 Jahre alten Norwegers bemühen. So sei laut Watzke das große Interesse des spanischen Rekordmeisters Real Madrid „verbürgt“: „Ich glaube, dass er in Spanien größeren Anklang finden würde. In England wird ein anderer Fußball gespielt.“ Haaland steht zwar in Dortmund bis 2024 unter Vertrag, könnte aber offenkundig nach Saisonende eine Ausstiegsklausel ziehen, die einen vorzeitigen Wechsel bei einer Transfersumme von rund 75 Millionen Euro ermöglicht.