Covid-19-Erkrankung : Bensebaini fehlt Gladbach weiter - Hofmann vor Comeback

Mönchengladbach Ramy Bensebaini fällt bei Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach wegen einer Covid-19-Erkrankung weiterhin aus.

Allerdings sei der Linksverteidiger weiterhin in ständiger Beobachtung. „Wir haben da eine große Verantwortung“, sagte Rose weiter. „Dieses Jahr werden wir ihn sicher nicht mehr sehen.“ Gladbach spielt am Samstag gegen 1899 Hoffenheim und am kommenden Dienstag im Pokal beim Regionalligisten Elversberg. Bereits am 2. Januar geht es dann in der Bundesliga bei Arminia Bielefeld weiter. Ob Bensebaini dann wieder spielen kann, ist noch unklar.