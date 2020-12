Leverkusen-Duo hört auf : Bender-Zwillinge beenden ihre Karrieren nach Saisonende

Leverkusen Die Bender-Zwillinge von Bayer Leverkusen verabschieden sich im kommenden Jahr aus dem Profi-Fußball. Wie der Bundesligaclub mitteilte, werden Lars und Sven Bender ihre jeweils im Sommer auslaufenden Verträge nicht verlängern.

„Nach langer Bedenkzeit und unzähligen Gedankenspielen hinsichtlich unserer Zukunft sind wir letztlich zu dem Entschluss gekommen, dass wir unsere Reise mit Bayer 04 nicht fortführen werden. Dem Verein gegenüber sahen wir uns in der Verantwortung, diesen Entschluss frühzeitig mitzuteilen“, hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme der beiden 31-Jährigen.

„Es gibt nur wenige Spieler wie Lars und Sven in der Bundesliga. Sie stehen für fußballerische Klasse, extreme Professionalität und absolute Verlässlichkeit, für Willensstärke und Einsatzbereitschaft“, sagte Völler. Er habe zudem in all den Jahren keinen Spieler erlebt, der sich so mit Bayer 04 identifiziert habe. „Wir sind Lars zu großem Dank verpflichtet“. Lars Bender sagte: „Ich bin stolz darauf, Teil der Geschichte von Bayer 04 zu sein.“